Без допомоги союзників США не зможуть протистояти військовій силі Китаю, – ЗМІ

Китай може похвалитися значним поступом у розбудові свого військово-морського флоту, який фактично є найбільшим у світі, а також потужною суднобудівною промисловістю. Розширення військової сили Китаю пояснює важливість нового оборонного альянсу США, Британії та Австралії.

Видання наголошує, що розширення військової потужності Пекіна привело до дій Вашингтона, зокрема створення альянсу AUKUS.

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Китай міцніє у військовій сфері

Розбудова флоту є спробою Пекіна відтіснити американські сили у західній частині Тихого океану, за межами першого острівного ланцюга, які проходить на південь від Японії, між Тайванем та Філіппінами до Південнокитайського моря.

Водночас це пояснює й те, чому Сполучені Штати хочуть залучити Австралію і Велику Британію в цей регіон.

Протягом останніх 20 років Китай нарощував потенціал, аби обмежити США у свободі дій у західній частині Тихого океану,

– зазначив аналітик Сідхарт Каушал.

Він вважає, що все розпочалося з протикорабельних ракет далекого радіусу дії, однак тепер зростає військово-морська потужність країни.

США втрачає позиції у регіоні

Розширення військового потенціалу Китаю призвело до того, що США є "життєздатними" у регіоні тільки завдяки підтримці союзників,

– додав Каушал.

З часів Другої світової війни США мали панівні позиції як військово-морська держава, яка пропонувала гарантію безпеки Японії, Південній Кореї та, зокрема, Тайваню. Однак намір китайського лідера Сі Цзіньпіна розширити флот до 2035 року змінює ситуацію в регіоні.

Довідка. За інформацією Пентагону, флот Народно-визвольної армії Китаю налічує 350 військових кораблів, у США їх 293. Загальний китайський флот за останні 20 років збільшився у 3 рази. Водночас американський флот має більше персоналу.

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