Для доставки гуманітарної допомоги: з Німеччини до України запустили "залізничний міст"

Німецький концерн Deutsche Bahn вирішив організувати логістичну мережу з автомобільних та залізничних складових. Її мета – доставка гуманітарної допомоги з Німеччини до України.

Потяги завантажуватимуться приблизно 15 контейнерами. Їх вміст складатиметься з наступного: спальні мішки, каримати, підгузки, консерви, питна вода, теплий одяг і дитяче харчування. Також медичні засоби, як-от шприци, пластирі та марлеві бинти.

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Так, спершу DB Schenker та DB Transa-Spedition збирають вантажі та везуть їх до берлінського хабу, де ті упаковуються до контейнерів і транспортуються вантажним поїздом DB Cargo до Польщі для подальшого перевезення до України.

Перший такий потяг із гуманітарним вантажем вирушив у ніч на п'ятницю, 11 березня, із сортувальної станції Седдін під Берліном. Загалом, у такий спосіб до України планують доставити 350 тонн гуманітарної допомоги.

Цей проєкт реалізується завдяки співпраці між польською філією DB Cargo, "Укрзалізницею" та командою DB Schenker на майданчику в Польщі.