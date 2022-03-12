Для доставки гуманітарної допомоги: з Німеччини до України запустили "залізничний міст"
Джерело:Урядовий портал
Німецький концерн Deutsche Bahn вирішив організувати логістичну мережу з автомобільних та залізничних складових. Її мета – доставка гуманітарної допомоги з Німеччини до України.
Потяги завантажуватимуться приблизно 15 контейнерами. Їх вміст складатиметься з наступного: спальні мішки, каримати, підгузки, консерви, питна вода, теплий одяг і дитяче харчування. Також медичні засоби, як-от шприци, пластирі та марлеві бинти.
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З Німеччини до України запустили "залізничний міст"
Так, спершу DB Schenker та DB Transa-Spedition збирають вантажі та везуть їх до берлінського хабу, де ті упаковуються до контейнерів і транспортуються вантажним поїздом DB Cargo до Польщі для подальшого перевезення до України.
Перший такий потяг із гуманітарним вантажем вирушив у ніч на п'ятницю, 11 березня, із сортувальної станції Седдін під Берліном. Загалом, у такий спосіб до України планують доставити 350 тонн гуманітарної допомоги.
Цей проєкт реалізується завдяки співпраці між польською філією DB Cargo, "Укрзалізницею" та командою DB Schenker на майданчику в Польщі.
В Уряді також зауважили, що DB організувала гарячу лінію для залізничного мосту до України. Там можна зареєструвати вантаж, а також погодити його перевезення.
Зазначається, що гаряча лінія працює у будні з 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640. Поштова адреса: bahnenbruecke-ukraine@deutschebahn.com.