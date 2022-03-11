Для Лукашенка це означатиме швидкий кінець, – опозиціонер про можливий наказ щодо вторгнення
Білоруська армія за наказом Олександра Лукашенка може почати наступ на Україну. Однак такий крок стане політичним кінцем для самопроголошеного президента.
Про це заявив білоруський опозиціонер Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. Водночас такий наказ стане трагедією для громадян Білорусі.
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За словами Вячорки, з часом історія усе спростить і білоруську державу, без згадки про режим в країні, також вважатимуть агресоркою.
Що це означатиме для Лукашенка? Швидкий кінець. Він тільки прискорює свій політичний кінець,
– зауважив опозиціонер.
Як розповів Вячорка, він вже говорив про цю ситуацію з працівниками різних підприємств. Зараз вони готують загальнонаціональний страйк.
"Втім, коли білоруські війська втягнуть у цю криваву війну, то тоді, думаю, страйки й протести відбудуться значно швидше, аніж ми чекали", – додав опозиціонер.
Вячорка розповів про дії Лукашенка: дивіться відео