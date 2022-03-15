Для обладнання вогневих позицій: загарбники підступно використовують цивільну інфраструктуру
15 березня 2022 , 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти використовують об'єкти цивільної інфраструктури. Там вони роблять свої вогневі позиції.
Про такий підступний факт повідомляє Генштаб ЗСУ. Мовиться, що росіяни чинять так не вперше.
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Загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки,
– кажуть у Генштабі.
Також там нагадали, що ворог абсолютно деморалізований. Його сили залишаються на дуже низькому рівні.
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