Для обладнання вогневих позицій: загарбники підступно використовують цивільну інфраструктуру

Російські окупанти використовують об'єкти цивільної інфраструктури. Там вони роблять свої вогневі позиції.

Про такий підступний факт повідомляє Генштаб ЗСУ. Мовиться, що росіяни чинять так не вперше.

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Загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки,

– кажуть у Генштабі.

Також там нагадали, що ворог абсолютно деморалізований. Його сили залишаються на дуже низькому рівні.

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