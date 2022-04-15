Для перемоги й переваги: український пілот розповів, яка техніка необхідна Україні

Український пілот розповів, яка техніка необхідна Україні, аби перемогти у війні. Насамперед йдеться про сучасну зброю.

Командування Повітряних сил Збройних Сил України оприлюднило звернення українського пілота, який розповів, яка техніка потрібна Україні, аби перемогти у війні.

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Україна потребує сучасних літаків

Пілот зазначив, що росіяни мають значну чисельну перевагу, а також перевагу у технологіях. "Їхні літаки набагато новіші, їхні радари набагато точніші, їхні ракети летять, на жаль, набагато далі", – пояснив військовий.

Він наголосив, що для країни буде дуже корисним отримати поповнення радянських літаків замість тих, які Україна втратила.

Але для переваги у повітрі та для перемоги нам потрібні нові,

– підсумував пілот.

Це означає, що для того, аби вигнати російських окупантів з української землі необхідне сучасне озброєння.

Зауважимо, станом на 14 квітня українці знешкодили вже 160 ворожих літаків та 144 гелікоптери.

Пілот розповів, що потрібно Україні для перемоги: дивіться відео