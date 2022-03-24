Для перемоги потрібні гроші та податки, – Садовий закликав бізнес працювати

В Україні вже місяць триває жорстока війна, яку розпочала Росія. Проте влада закликає український бізнес працювати заради перемоги, зокрема важливо, щоб працювали підприємства і сплачувалися податки в державу.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За його словами, у місті облаштували центр, який допомагає біженцям працевлаштуватися. Зокрема, для них шукають роботу на підприємствах, які вже працюють.

Важливо, щоб підприємства працювали більше, адже для перемоги потрібні продукти, податки та гроші. Економіка має працювати,

– наголосив Андрій Садовий.

Мер Львова також наголосив, щоб будівельні компанії відновлювали активні роботи, бо людям потрібне житло. Окрім того, у місті виділяють землю під котеджні містечка, які будуть швидко будувати, бо всім, зокрема, біженцям, потрібне житло.

Нагадаємо, що за тиждень роботи програми релокації із зони бойових дій перевезли 40 підприємств, 18 з них – відновили свою роботу на новому місці. Ще 299 – приготувалися до переміщення.

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