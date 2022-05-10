Для примусової мобілізації: на Херсонщині та Запоріжжі почали працювати "воєнкоми" з ОРДЛО

Російські загарбники повним ходом готуються до оголошення примусової мобілізації українців в окупаційну армію. Проводити ці заходи військові злочинці збираються на підконтрольних їм територіях Півдня України.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кремлівські нелюди всерйоз готуються до поповнення особового складу за рахунок жителів окупованих Херсону, Бердянська, Мелітополя та інших міст. Цілком ймовірно, що заходи з примусової відправки чоловіків на фронт проводитимуть всередині травня.

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Російські генерали зіштовхнулися з дуже серйозною нестачею людей у війську, а також з неможливістю швидко поповнити резерви "гарматного м'яса".

Вирішили застосувати досвід квазіреспублік

З огляду на те, що більшість жителів окупованого Півдня ніяк не підтримує окупаційну армію, військове керівництво Росії вагалося, чи треба проводити примусову мобілізацію чоловіків.

Згодом окупанти дійшли висновків, що заходи з мобілізації в ОРДЛО цілком виправдали себе, адже понад 20 тисяч примусово відправлених на війну чоловіків попри своє небажання та відсутність підготовки завдали чимало клопоту захисникам України.

Бійці ЗСУ, ТРО, поліції, Нацгвардії та прикордонники витратили на "гарматне м'ясо" велику кількість боєкомплекту. Крім того, відправлення на штурм підрозділів з мобілізованих призводило до викриття позицій українських воїнів, що давало окупантам тактичну перевагу.

При цьому мобілізоване на окупованих територіях військо є фактично безкоштовним для Росії, адже його бійців практично ніяк не забезпечують і не годують. Крім того, росіяни не платять примусово відправленим на війну ані копійки, адже за документами вони є добровольцями.

Саме через це російські генерали вирішили, що проведення заходів з мобілізації українців на нещодавно захоплених Москвою територіях можуть вважатися доречними. Оскільки ж "військкомати" з так званих "ЛНР" та "ДНР" показали свою ефективність, а на Донбасі вже майже не залишилося чоловіків, загарбники відправили "воєнкомів" у відрядження. Так, ще до 9 травня у Бердянську, Мелітополі, Генічеську, Херсоні та інших великих містах розгорнули свою роботу бойовики з "військкоматів" ОРДЛО.

Почали нелюди з поширення закликів про постановку на військовий облік. При цьому реєструють місцевих жителів чомусь саме як військовозобов'язаних квазіреспублік. Бойовики схиляють всіх підписувати "контракти" та йти воювати проти України добровольно, однак примусової відправки поки що немає. Тим, кого вже поставили на облік, розповідають про те, що це є "законною формальністю", а "воювати ніхто нікого не пожене". Втім, насправді окупанти просто формують базу даних та чекають наказу переходити до активних дій з мобілізації населення.

Затримуватимуть прямо на вулиці

Бойовики з ОРДЛО також проводять підготовку для тотальної мобілізації чоловіків призовного віку. За даними українських спецслужб, початися мобілізація може з затримання всіх, кого патрулі окупантів побачать на вулиці. Згодом загарбники планують рейди по домівках для виявлення тих, хто "ухиляється від служби". "Воєнкоми" вже отримали дозвіл діяти максимально ретельно. Це означає і застосування зброї проти тих, хто відмовляється, і закидання димових шашок у під'їзди багатоповерхівок для імітації пожежі та евакуації чоловіків, які ховаються від бойовиків.

Затриманих під конвоєм відправлятимуть на окуповану Донеччину, аби у них не було можливості втекти до участі в боях. Скоріш за все, мобілізованим на Півдні видаватимуть лише не заряджену зброю – щоб не могли стріляти по окупантах, але стали цілями для ЗСУ.