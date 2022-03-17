Для прориву блокади Маріуполя: білоруський добровольчий батальйон йде на допомогу ЗСУ
Джерело:Батальён Кастуся Каліноўскага
Білоруський добровольчий батальйон їде на поміч Збройним Силам України. Бійці допомагатимуть у прориві блокади Маріуполя.
Попри те, що лідер держави-агресорки намагається офіційно втягнути Білорусь у війну проти України, білоруські добровольці готові захищати її.
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В Україну їдуть білоруські добровольці
Батальйон імені Кастуся Калиновського не зупиниться, поки не звільнить Україну від окупантів: від Києва до Маріуполя! Ми будемо намагатися допомогти Україні розблокувати Маріуполь,
– йдеться у повідомленні.
Білоруси наголошують, що розуміють складність ситуації в Маріуполі та стратегічне значення для росіян цього міста. Загарбники чинять там геноцид щодо українського населення та намагаються стерти місто з лиця землі. Тому білоруси готові допомагати українцям боронити Маріуполь.
Нагадаємо, на стороні ЗСУ проти російських загарбників бореться безліч білорусів, а потік добровольців не перестає зростати. За Україну віддали свої життя вже двоє добровольців з Білорусі – Ілля "Литвин" та Олексій "Тур".
Білоруси допомагатимуть захищати Маріуполь: дивіться відео