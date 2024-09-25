Державний секретар США заявив, що в очах Владіміра Путіна не існує України та українського народу. Ентоні Блінкен зауважив, що Україна готова вести переговори, проте Путін не зацікавлений у такому мирі.

Держсекретар США на засіданні Радбезу ООН щодо війни Росії проти України заявив, що Київ неодноразово заявляв, що дипломатія – це єдиний спосіб покласти край цій війні.

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Що сказав Блінкен про позицію Путіна

Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує,

– заявив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США також пояснив, що Путін не зацікавлений у мирі, якого можна досягти з допомогою дипломатії.

"І нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території", – сказав Блінкен.

Він пояснив, що те, як Радбез прагне покласти край війні, має значення, і статут ООН гранично зрозумілий з цього питання.

"Ось чому всі ми тут зобов'язані підтримати заклик України до справедливого і міцного миру, щоб покласти край агресивній війні Росії", – запевнив Держсекретар США.

Він також сказав, що:

деякі інші країни на засіданні – висунули свої пропозиції,

деякі – не згадують Статут ООН або його принципи, не згадують відмінності між агресором і жертвою і закликають усі сторони до деескалації.

Ентоні Блінкен пояснив, що ці пропозиції тільки б винагородили Путіна та дозволили б йому перепочити, переозброїтися та знову напасти на Україну, як він робив.