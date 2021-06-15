Для росіян це погано закінчиться, – директора телеканалу ATR про пропаганду Кремля

Російська пропаганда часто відзначається фейками щодо Україну. Один з останніх – історія про вигаданого "розп'ятого" хлопчика в Слов'янську.

Водночас такі дії з боку пропаганди Кремля матимуть негативні наслідки для росіян. Про це розповів кримськотатарський журналіст та заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

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"Коли ти бажаєш зла іншому, тоді в могилу вступиш сам. Росіяни дуже погано закінчать", – сказав Айдер Муждабаєв.

Пропаганда намагається спричинити ворожнечу

Журналіст пояснив, що для Росії матиме негативні наслідки негативне ставлення до українців та кримських татар зокрема. За словами Муджабаєва, для росіян єдиним шансом, як вони вважають, є спричинення ворожнечі між європейськими країнами, щоб заважати вступу України в НАТО та Євросоюз.

Директора телеканалу ATR зазначив, що пропаганда намагається підкупати продажних журналістів та експертів, які закликатимуть здатися, ненавидіти кримських татар, розповсюджувати фейки про народи.

"Якщо їм не допомагати руйнувати нашу країну, то її неможливо зруйнувати. Головне завдання – не давати російським наративам проникати в голови людей. Ми повинні максимально вичищати від цього абсурду голови громадян", – сказав Айдер Муждабаєв.

Інтерв'ю з Айдером Муждабаєвим: дивіться відео 24 каналу

Фейки Росії щодо України: коротко