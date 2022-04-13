Для росіян їхні військові як мотлох: 1,5 тисячі трупів лежать у місті, про них ніхто не питає

Трупи російських солдатів лежать на вулицях українських міст, їх ніхто не поспішає забирати. Влада Росії навіть не веде списки своїх громадян, яких втратила у війні проти України.

Росія не забрала півтори тисячі трупів своїх солдатів

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що російська влада сприймає загиблих солдатів, як мотлох.

Увага На Донеччині й Півдні росіяни вже готові до наступу

Ці хлопці, які йдуть сюди, вони для Росії, як мотлох. Мер одного міста каже, що в них там півтори тисячі трупів, про них ніхто навіть не питає,

– зазначив Данілов.

Росії байдуже на своїх громадян

Данілов також розповів, що Росія навіть списки військових не подає, "їм байдуже".

Це найстрашніше, що може бути, коли країна не дбає про своїх громадян,

– додав Данілов.

До слова, ймовірно йдеться про вулиці Дніпра. Попередньо мер міста Михайло Лисенко розповів, що півтори тисячі мертвих російських солдатів наразі лежать у морзі, хоронити їх у братських могилах не будуть, як і кремувати. Сподіваються, що рідні заберуть їх тіла.

За даними Генштабу, втрати росіян у війні близько 20 тисяч особового складу.

Також на тему – Оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на 13 квітня: дивитись відео