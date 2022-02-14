Никто никуда не бежит, никто семьи не эвакуирует, никто документы не жжет... До линии разделения 200 километров. И в 2014 году было столько же. Только в 2014 году у нас была совсем другая армия, вооружение и понимание происходящего. И как-то пережили...

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Все ходы Путина – просчитаны

Второе. Любое действие должно иметь смысл. Очень не симпатичен мне Путин, но он кто угодно, только не дурак. И украденный Крым в 2014 году был внезапным, но просчитанным по последствиям ударом.

И война на Донбассе устраивалась не с кондачка. Ничего более бессмысленного, чем влететь в боевые действия в Украине для России и быть не может. Гарантированное кровопролитие с совершенно непредсказуемым исходом и такой же неминуемый гарантированный и многолетний конфликт с Западом.

Вот понадувать щеки, поиграть мускулами – самое то. Карибский кризис без Карибского кризиса. Мюнхен без Мюнхена. Глянем у кого яйца крепче, больше и блестят?

Путин хочет выглядеть крутым / Фото Getty Images

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Репутация крутого пацана

Не будет войны – не будет последствий, а репутация крутого пацана явно Путину приятна. Ведь понятно, что НАТО в границы 1997 года не отойдет! Но он же потребовал! В общем, если кому интересно мое мнение: Keep calm & carry arms.

Бояться не надо, но надо быть готовыми ко всему и всегда. Мы не переедем. Соседей не поменяем. А жить надо... Так давайте жить. Кризис потому и называется кризисом, что обязательно проходит. Если не проходит, то это называется не кризис, а пиз...ц.

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