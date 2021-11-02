Можна було б подумати, що Віктор Медведчук точно сидить у в'язниці. Адже державна зрада – це, здавалося б, максимально суворе із можливих обвинувачень.

До теми Медведчуку обрали новий запобіжний захід

За це обвинувачення в багатьох країнах "світить" смертна кара. Тому і підозрюваного у такому серйозному злочині точно треба ж на час розслідування тримати у в'язниці, щоб він не втік.

Якщо ви саме так, наче цілком логічно, розмірковуєте, то дуже помиляєтесь. Бо, може, усюди держзрадникам гарантована в'язниця, але не в Україні.

Бо в Україні за обвинуваченням у держзраді куму Путіна дали спочатку домашній арешт. Тепер взагалі пом'якшили до особистого зобов'язання.

Він пообіцяв, що не ухилятиметься від слідчих дій, а якщо кудись з Києва "намилиться" поїхати, то перед цим попередить слідчого. Погодьтеся, обмеження – суворіше нікуди.

Але як так сталося, кому ми за це маємо дякувати, де тут зрада і чому зради таки немає – все це розкладу по полицях.

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Насправді кожному з підозрюваних в Україні щодвамісяці заново обирають запобіжний захід – чи то утримання у слідчому ізоляторі, чи то застава, чи то домашній арешт.

Це типова процедура і для учасників ДТП, і для держзрадників. Тож тут Медведчукові жодних якихось винятків немає (що йому суд вчергове взявся обирати запобіжний захід).

Зміна запобіжного заходу – нормальна практика

Те, що той запобіжний захід щодвамісяці може бути різним – це також типова практика. До прикладу, його можуть зробити жорсткішим, домашній арешт можуть замінити та СІЗО, якщо є підозри, що обвинувачений планує втекти.

Або ж той запобіжний захід можуть пом'якшати, якщо обвинувачений, наприклад, погоджується співпрацювати зі слідством. Прокуратура із вдячності просить від суду замінити йому СІЗО на домашній арешт.

Зміна запобіжного заходу – це нормальна практика. Маємо пояснення від Генпрокуратури, чому Медведчуку його пом'якшили. Мовляв, минув вже піврічний термін домашнього арешту і продовжувати його було би поза законом. Дивно, але приймається.

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Дивним, але також цілком законним, є те, що, попри серйозність обвинувачення, Медведчука не відправили з самого початку до в'язниці. Це тому, що в Україні за попередньої влади дійсно вирішили пом'якшити запобіжні заходи для обвинувачених у держзраді.



Для Медведчука немає винятків / Фото Getty Images

Це раніше усім таким обов'язково "світила" тюрма. Але за попередньої влади вирішили ставитися до таких людей "гуманніше".

"Злі язики" тепер кажуть, що це тодішня влада просто щось про себе знала і хотіла собі в такий спосіб "соломки на майбутнє підстелити". Ми з вами тим "злим язикам" не віримо, хоча і беремо їхню думку до уваги.

Відповідно наша Феміда діяла цілком в правовому полі, коли обирала куму Путіна такий м'який запобіжний. Насправді є окреме запитання (не до Феміди), нащо те "правове поле" свого часу викрутили в такий дивний гуманізм.

Чому нам немає причин хвилюватися

Отже, кому насправді маємо дякувати за такий вердикт Медведчукові, ви тепер знаєте. Двома словами поясню, чому насправді з тим пом'якшенням для нас нічого страшного не відбулось.

Про пом'якшення запобіжного заходу обвинуваченому можна було б хвилюватися, якби був ризик того, що він його використає для уникнення відповідальності. Наприклад:

якщо випущений з СІЗО отримує таким чином можливість знищити докази своєї провини;

чи може особисто залякувати свідків;

або ж планує втекти за кордон.

Але ж Медведчук і до того був не в тюрмі, а сидів в себе вдома. То ж він раніше міг і докази знищувати, і свідків залякувати, й так само він і раніше міг цілком собі спокійно втекти за кордон.

Медведчук не тікатиме в Росію

До білоруського кордону від Києва рукою сягнути, а "грубих" грошей на підкуп прикордонників в нього і так цілком вистачає. Але річ у тому, що нам взагалі не варто про це хвилюватися, бо тікати до Росії Медведчук не має жодного ані наміру, ані потреби.

Чому не має наміру? Бо він не хоче собі повторення долі Віктора Януковича, який тут, в Україні, був "усім", а там, в Росії, став "ніким".

Це тут Медведчук – лідер політичної сили та медіамагнат, але в Росії він перетворюється на порожнє місце. Ніхто його там не знає, нікому він не потрібний і не цікавий. Але такого майбутнього Медведчук собі точно не хоче.

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Також йому немає жодної потреби тікати. Він – досвідчений юрист і точно знає, як саме буквально на роки розтягнути ті всі суди проти себе.

Він відводитиме суддів і змінюватиме адвокатів. Ті хворітимуть і соватимуться тижнями відрядженнями. Феміда буде змушена переносити судові засідання на інші дні.

Нардеп чекатиме зміни влади

Йому вигідно все тягнути, напевно, щоб дочекатися зміни влади – з нинішньою Медведчук домовитися не зміг. Але ж він пам'ятає, як йому було чудово при попередній владі.



Медведчук не тікатиме з України / Фото Getty Images

Якщо вона повернеться, або ж прийде хтось третій (але не Зеленський), то в Медведчука, напевно, будуть шанси оголосити себе жертвою політичних переслідувань Зеленським, зняти з себе обвинувачення й тріумфально повернутися і бізнес.

Саме це Медведчукові є цікавим, але не втеча до Росії, щоб десь там під Ростовом тихо спиватися разом з Януковичем. Дійсно, не сталося нам зради із пом'якшенням йому запобіжного заходу. Бо його для втечі він не використовуватиме.