Для Росії "запахло смаженим" – статусом кандидата до ЄС для України

Лавров сьогодні сказав, що Росія "не вважає нешкідливим" членство в України в ЄС. Хто б сумнівався.

Пропало все

Для Росії "запахло смаженим". Що НАТО, що Євросоюз – членство України в них це колапс і крах Росії як імперії та світового гравця.

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У Москві бачать Україну, або як васала у своїй виключній сфері впливу, або взагалі не бачать.

Путін шантажував Януковича через підписання Угоди про асоціацію, і з того часу все не тільки не змінилося – навпаки Росія почала війну проти України.

Істерика Кремля на користь нашій євроінтеграції

Парадоксально, але це може нам допомогти у просування до ЄС: багато політиків в ЄС дуже боялися путінського шантажу та ескалації, тепер чого їм боятися?

Війна змінила все і саме зараз прекрасний момент відкрити для нас ворота ЄС. Всім тепер зрозуміло, де проходить кордон Європи та Азії, а головне: чому українці за ментальністю європейці, а росіяни – та ж сама середньовічна орда.

Для ЄС це, можливо, ключовий тест 21 століття: бути сильним разом з Україною і дивитися в майбутнє або бути слабким, тягнути час і "тягнути кота" і звісно себе за хвіст.

Саме цей вибір визначить майбутню долю Євросоюзу і я вірю в нашу спільну долю.

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