Для російських солдатів, які хочуть вступити у легіон "Свобода Росії", створили спеціальний жест

Деякі російські солдати усвідомили злочинність війни Росії проти України та вирішили стати на сторону ЗСУ. Вони утворили легіон "Свобода Росії" та воюють проти окупантів.

Легіон "Свобода Росії" має на меті не лише допомогу ЗСУ у боротьбі з окупантами, а й ліквідувати путінську тиранію. У легіон запрошують усіх російських солдатів, які не хочуть воювати проти України та прагнуть зберегти своє життя.

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Спеціальний жест

Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" дуже простий:

скласти зброю;

здатися у полон ЗСУ;

повідомити про бажання вступити у легіон;

пройти необхідну перевірку.

Для того, щоб герої ЗСУ одразу розуміли намір російських солдатів, було створено спеціальний жест:

Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" / Фото "Свобода Росії"

Російських солдатів та офіцерів закликають відмовитися від вчинення злочину проти України та боротися з путінським режимом.

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