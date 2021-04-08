Для російськомовних "русский мир" обернувся жахом, – Казанський

Росія вторглася в Україну у 2014 році, нібито для захисту російськомовного населення. Тоді частина населення на Донбасі радо зустрічала окупантів. Однак у 2021 році аналогічна ситуація не повториться.

Адже люди вже мають досвід життя в так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це у програмі "6/9" на 24 каналі розповів журналіст, член переговорної Тристоронньої контактної групи Денис Казанський.

Зверніть увагу Росії начхати на людей, це для них дешевий розхідний матеріал, – Казанський

Він відзначив, зараз мешканці окупованих Донецької та Луганської областей навряд чи зустрічатимуть Росію з хлібом-сіллю, як це було у 2014 році. Вони з початку вторгнення окупантів перебувають на тих територіях, і знають всі реалії.

"Люди вилікувалися від ілюзій, маючи досвід того, на що Кремль перетворив Донбас, який йому підконтрольний", – вважає учасник ТКГ.

Люди постраждали від "русского мира", – Казанський

Денис Казанський пригадав, що через військову агресію Росію пролилося багато крові і було зроблено чимало ворожих дій не тільки стосовно України в цілому. А й щодо тих російськомовних, яких окупанти нібито захищають.

Для цих людей прихід "русского мира" обернувся жахом,

– підкреслив він.

Журналіст зауважив, що люди постраждали від "русского мира" і на заході України. Але найбільше – все-таки ті, хто живуть в ОРДЛО.

Повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: дивіться відео