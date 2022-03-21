Для Сум загрози немає: Живицький надав нові подробиці щодо витоку аміаку

Внаслідок витоку аміаку на "Сумихімпромі" у ніч на 21 березня загрози для Сум немає. Станом на 05:03 зона ураження становить близько 2,5 кілометра.

Деталі розкрив Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА. Він зауважив, що на місці події вже працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.

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Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто),

– заявив Живицький.

Про витік аміаку голова Сумської ОВА повідомив близько 04:30. Живицький нагадав місцевим жителям, що аміак – легший за повітря. Саме тому для захисту варто перебувати в укриттях, підвалах та на нижніх поверхах будинків.

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