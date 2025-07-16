Для удару по "Аврорі" у Добропіллі росіяни застосували 500-кілограмову авіабомбу

Російські війська вдарили по Добровіллю на Донеччині 500-кілограмовою авіабомбою вдень 16 липня. Значно пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертви та постраждалі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

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Філашкін зазначив, що російські війська цілеспрямовано вдарили туди, де завжди є багато людей – по торговому центру у середмісті.

Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів,

– йдеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 2 особи, ще 14 – отримали поранення. Крім того, під завалами, ймовірно, досі перебувають люди. Наразі пошук уцілілих продовжується.

