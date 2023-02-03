Російська армія готується до нового наступу за стратегією ПВК "Вагнера", – Bild

Росія розпочала перегрупування своїх військ на внутрішніх полігонах та в Білорусі. Вони планують скопіювати більш менш успішну стратегію найманців ПВК "Вагнера", які зараз на Сході України.

Російська армія готується до нового наступу за стратегією вагнерівців. Про це стверджує військовий експерт BILD Юліан Рьопке, який посилається на "українські джерела на місцях".

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Що відомо про нову стратегію росіян

За словами Рьопке, кілька тисяч солдатів нині проходять підготовку у Росії та в Білорусі не задля ведення бойових дій у складі батальйону, як завжди, а вчаться проводити операції лише у складі невеликого підрозділу. Це для того, щоб наступати групами по 25 – 50 осіб, а не як раніше, зімкнутими загонами по 250 – 1000 солдатів.

Минулого року традиційна стратегія зазнала провалу майже на всіх фронтах, оскільки сотні солдатів у супроводі важкої техніки були великою і добре видимою метою. А стратегія найманців ПВК "Вагнера" виявилася успішною в районах Соледара та Бахмута, принаймні з російської точки зору, і тепер має бути перенесена на штурмові загони основної армії,

– пояснив Рьопке.

За цією стратегією, у невеликій групі призначається командир, який має вести її до певної мети. Якщо група атакована чи навіть повністю знищена, це майже не впливає зусилля інших груп, які атакують на інших ділянках фронту.

Якщо група зазнає невдачі та всі 25 – 50 солдатів гинуть, нова група отримує те саме завдання. Нелюдяно, але успішно,

– додав експерт.

ЗСУ знають про нову стратегію ворога

За даними українських джерел, у ЗСУ поінформовані про зміну стратегії Росії та готуються до цього.

Ми перемогли їх одного разу, ми переможемо їх знову,

– сказав журналісту український співрозмовник.