Для військових ЗСУ розробили месенджер "Розмова": чому уникають Telegram, Viber та інші

У Держспецзв'язку розробили месенджер для військових, який називається "Розмова". Його створення було власною ініціативою програмістів з різних регіонів. Наразі месенджер ще тестують.

Про це розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Він зауважив, що наразі ще не вирішили, чи можна пропонувати цю розробку військовим – месенджер треба перевірити на рівень захищеності.

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Чим зараз користуються військові

Щиголь зазначив, що не можна говорити про захищеність різних застосунків, інформація десь зберігається певний час. Якщо людина є носієм держтаємниці – вона повинна обмежити користування додатками.

Наразі для українських військових є альтернатива – швейцарська програма Threema, якою користується і сама армія Швейцарії. Цей месенджер відповідає нормам Євросоюзу щодо збереження даних.

Не можна спілкуватися у відомих месенджерах

Військовослужбовців закликали не користуватися месенджерами в зоні бойових дій ще у 2018 році. Тоді у Генеральному штабі Збройних сил України пояснили, що сервери Telegram та Viber розташовані у Росії, а WhatsApp та Skype – у США. Відповідно, країни мають усі дані.

Кібератака на Україну: останні новини

На початку 2022 року відбулась масштабна кібератака на українські урядові сайти. Усе вказує на те, що це справа рук Росії.

Володимир Зеленський заявив, що ця кібератака не була останньою.

У США вже пригрозили Росії, що отримають "те саме", якщо здійснюватимуть кібератаки надалі.

Важливо – за кібератакою на Україну стоїть Росія: дивіться відео

У Viber заявили, що дані українських користувачів зберігаються в Amazon Web Services з дотриманням безпеки, а не на серверах компанії в Росії.