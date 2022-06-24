Для ЄС неможливо повернутися до нормальних стосунків із Путіним, – Фон дер Ляєн

У Євросоюзі не вірять, що колись зможуть повернутись до нормальних стосунків з Путіним. Впевнені, що війну він точно програє.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на совісті Путіна лежить ця жахлива та злочинна війна. Вона назвала російського диктатора злочинцем, який мусить заплатити за все.

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Путін не зможе виграти війну

Фон дер Ляєн наголосила, що президент держави-агресорки повинен заплатити за збитки, які він завдав. Тому й ЄС запровадив 6 пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Чим довше вони тягнуться, тим сильніше битимуть по Росії.

Так, для нас неможливо повернутися до нормальних стосунків із Путіним,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Вона впевнена, що Путін більше не зможе виграти цю війну, а Україна переможе.

До речі, нещодавно Путін підступно заявив, що Росія не проти вступу України до ЄС, бо Союз не є військово-політичним блоком. Однак агресор не забув додати й про НАТО. Мовляв, тут інша позиція. Цікаво, що думки Путіна взагалі ніхто не питав.

Риторика про "зберегти обличчя Путіну"

Ще у травні президент Володимир Зеленський розповів, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя" Володимиру Путіну. За словами Зеленського, з боку тих чи інших лідерів такі пропозиції є не дуже коректними. Україна не готова "щось комусь зберігати" і втрачати за це свої території.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Путіна ніхто не провокував на війну проти України, тому він має сам шукати способи "зберегти обличчя". Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив: аби зберегти обличчя, потрібно його хоча б мати. Незрозуміло, яке узагалі може бути "обличчя" у людини, яка відправила військових вбивати мирне населення, дітей.

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