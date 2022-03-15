Для захисту на землі, на морі й у повітрі: прем'єр Словенії пообіцяв Україні підтримку та зброю
В умовах війни українці відважно борються не лише за свою землю, а й за усю Європу. Зважаючи на це, Україна надалі отримуватиме допомогу зброєю, аби мати змогу захищати себе на землі, на морі та у повітрі.
Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша під час візиту в Україну, повідомляє 24 канал. Він також наголосив, що захоплений тим, з якою відвагою та мужністю українці борються й перемагають російську армію.
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"Ми допомагаємо із біженцями й хочемо також сказати, що допомагатимемо зброєю, щоб ви продовжували захищати себе на землі, на морі та у повітрі", – наголосив прем'єр.
Україна має отримати статус кандидата у ЄС
Янша зауважив, що українці борються не лише за власну землю, а й за європейські цінності: свободу, демократію, а також за право кожного бути вільним й суверенним.
Ми хотіли б надіслати чіткий сигнал, що Україна має якомога швидше отримати статус кандидата у Євросоюз й щоб він був прийнятним не тільки для ЄС, а й для того, хто напав на Україну,
– наголосив політик.
Янша також додав, що суспільна думка у Європі змінилася. Багато людей вже виходять на площі, аби підтримати Україну.
"Ми знаємо, що ви сильні й що ви переможете. Ми з вами", – заявив прем'єр.
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