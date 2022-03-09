Для запобігання техногенним катастрофам ми зупинили деякі заводи Метінвесту, – Риженков
Джерело:ефір "Україна 24"
Сьогодні Метінвест сконцентрувався на кількох ключах. Перше – здоров'я та життя співробітників та людей, які живуть у містах присутності підприємств. Друге – це гуманітарна, волонтерська допомога. І третє – допомога теробороні та ЗСУ.
Про це розповів Юрій Риженков, генеральний директор ТОВ "Метінвест".
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Для запобігання техногенним катастрофам при першому ж наближенні бойових дій ми робимо гарячу консервацію наших підприємств. Ми це зробили насамперед у Маріуполі, обидва заводи було зупинено. На сьогодні практично ми виключили ймовірність якихось техногенних серйозних катастроф від заводів, які могли б трапитись. Те саме ми зараз зробили в Запоріжжі,
– пояснив Риженков.
"Запоріжсталь" також зупинено, адже зараз на невеликій відстані від Запоріжжя йдуть бої, а ракети та бомбові удари потрапляли поряд із запорізьким аеропортом. Водночас час повноцінно працює завод у Кам'янському.
"У нас у завантаженні приблизно на 30%-40% працюють гірничо-збагачувальні комбінати у Кривому Розі. Але, звісно, вивезення продукції обмежується логістикою", – сказав гендиректор Метінвесту.
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