Для Зеленського не бідність: що можна купити за 250 доларів в Україні

Бензин на дорогу з Києва в Мадрид, 0,2 квадратних метра квартири чи 6 авіабілетів. Що можна купити за 250 доларів, які президент вважає достатніми для життя. ЮНІСЕФ прогнозує понад 6 мільйонів українців за межею бідності у 2020.

Зеленський про бідність в Україні

На пресконференції 20 травня Зеленський прокоментував прогнози ЮНІСЕФ щодо 6 мільйонів українців, які перетнуть чи вже перетнули межу бідності. Президент заявив, що у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами зарплати українців дуже низькі.

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Зеленський на пресконференції 20 травня / Фото пресслужби Офісу Президента Зеленський на пресконференції 20 травня / Фото пресслужби Офісу Президента

У них 250 доларів – це мізерні зарплати. У нас це теж маленька зарплата, але не бідність,

– зазначив президент.

250 доларів це близько 6 600 за курсом НБУ 21 травня. 24 канал розібрався чи можливо прожити за ці гроші в Україні та що на них можна купити.

Як прожити на 250 доларів

Одному прожити на 6 600 гривень – не вийде. Лиш за оренду однокімнатної квартири (3 800) та комунальні послуги (2 200) ви заплатите 6 тисяч. Лишається 600 гривень, приблизно половина з яких піде на громадський транспорт, залежно від міста. Відповідно на їжу, одяг, ліки та інші необхідні речі грошей не залишиться. Це вдасться, якщо живете у власному помешканні або розділяєте орендну плату ще з кимось.

Що можна дозволити на 250 доларів в Україні



Що можна купити на 250 доларів / Інфографіка 24 каналу Що можна купити на 250 доларів / Інфографіка 24 каналу

Оренда чи купівля квартири

За 250 доларів українці можуть собі дозволити винайняти трохи менше ніж 2 однокімнатні квартири. За даними Держстату середня вартість місячної оренди в Україні – 3 792 гривні. Проте варто розуміти, що у великих містах ціни значно вищі. До прикладу киянам, які винаймають житло 250 доларів для цього не вистачить. Середня вартість винайму у столиці – 7 450 гривень.

0,2 квадратних метри у Києві. Тобто на один квадратний метр доведеться віддати 4 місячні зарплати. За даними сайту 30 845 гривень. Про купівлю квартири з такою зарплатою можна забути, адже 250 доларів – цеу Києві. Тобто на один квадратний метр доведеться віддати 4 місячні зарплати. За даними сайту dom.ria в середньому квадратний метр квартири обійдеться вгривень.

Комуналка

Третина зарплати у 250 доларів піде на сплату комуналки, звісно якщо щось залишається після сплати оренди. За даними Держстату у грудні на оплату комунальних послуг з одного житла йшло в середньому 2 212 гривень. З того часу подешевшав газ, але подорожчала вода. В літній період без опалення комуналка обійдеться дешевше.

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Громадський транспорт

У Києві проїзд в громадському транспорті коштує 8 гривень. За зарплату у 250 доларів, можна собі дозволити 825 поїздок. Мешканці інших міст, де громадський дешевший, дозволять собі по тисячі поїздок.

7% на проїзд. Насправді це високий показник, оскільки в розвинених країнах, зокрема Австралії, Великобританії та Ірландії, таку частку від зарплати зазвичай витрачають на харчування, за дослідженням Якщо припустити, що людині в день потрібно 2 поїздки, то із заробітної плати (250 доларів) піде. Насправді це високий показник, оскільки в розвинених країнах, зокрема Австралії, Великобританії та Ірландії, таку частку від зарплати зазвичай витрачають на харчування, за дослідженням Picodi

Їжа

42% зарплати на їжу. Їжа складає значну частку витрат українців. За дослідженням Picodi українці витрачають понад

На зарплату 250 доларів можна купити 54 кілограми свинини, 447 кілограмів картоплі або 264 літри молока. За даними Держстату у квітні середня вартість цих продуктів була 122, 14,75 та 25 гривень відповідно за кілограм чи літр.

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Бензин

За зарплату у 250 доларів, українець може купити 300 літрів бензину. Проте що з ним робити – невідомо, адже на автомобіль з такою зарплатою доведеться складати не один рік. Якщо ж автомобіль вже є у власності, то з умовним розходом палива 8 літрів, ви за свою зарплату проїдете 3 750 кілометрів. Це як з Києва у Мадрид.

За інформацією Консалтингової групи А-95 станом на 21 травня:

Бензин А-95 преміум – 23,34 гривні;

Бензин А-95 – 21,85 гривні;

Бензин А-92 – 20,82;

Дизельне паливо – 21,28;

Газ авто­мобільний – 9,33.

Техніка

Техніка вже давно перейшла з розкоші у необхідність. Ціни на смартфони різняться, але за зарплату у розмірі 250 доларів можна купити добрий бюджетник.

Книги

За даними Читомо, у 2018 середня вартість книги була 135 гривень. Тож українець за зарплату розміром 250 доларів може дозволити собі 48 книжок.

Подорожі

Ми вже розрахували, що за цю зарплату можна поїхати автомобілем у Мадрид. Але для того, щоб зарплати вистачило і на повернення додому, можна скористатися літаком. За даними лоукостера Ryanair у 2019 середня вартість авіаквитка становила 38 євро. Це 6 авіаквитків з нашою зарплатою, а отже вдасться поїхати у подорож тричі за умов, що не потратите ні на що інше.

Стоматологія

В середньому одна стоматологічна послуга обходиться українцям в 508 гривень за даними Держстату. Тож на зарплату в 250 доларів можна 13 разів полікувати зуби.

Кіно

За дослідженням Picodi середня вартість квитка в кіно у липні 2019 була 4,2 долара, тобто за зарплату сумою у 250 доларів це виходить 60 походів у кіно.

Що вважається бідністю

Бідність – це коли доходи людини не можуть забезпечити базові потреби для життя: їжа, житло, медицина тощо. У різних країнах визначення бідності різне. У бідніших все зводиться до житла та їжі, а в багатших – на додачу до харчування, житла, медицини, одягу та гігієни додаються ще різні послуги.

Прогноз ЮНІСЕФ

6,3 мільйона за оптимістичного прогнозу та до понад 9 мільйонів за песимістичного. Про це йдеться в дослідження Через кризу та коронавірус кількість бідних в Україні зросте доза оптимістичного прогнозу та доза песимістичного. Про це йдеться в дослідження ЮНІСЕФ , Дитячого фонду ООН.

Прогноз України

За підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 відс. пункту вище значення 2019 року,

– зазначили у Мінсоцполітики.

Критерієм для визначення бідності в Україні є витрати. Якщо людина витрачає менше фактичного прожиткового мінімуму, то вважається бідною.

Фактичний прожитковий мінімум у квітні 2020 становив 3 846 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 411 грн), для дітей віком до 6 років – 3 597 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 422 грн, для працездатних осіб – 3 983 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 948 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 3 264 гривні.

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Прожитковий мінімум

В Україна прожитковий мінімум становить 2 027 гривень. З 1 липня та 1 грудня прожитковий мінімум збільшиться до 2 118 та 2 189 гривень відповідно. Прожитковий мінімум важливий, адже від нього відштовхуються при формуванні мінімальних зарплат, пенсій та соціальних виплат.