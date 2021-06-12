Для жителів зони ООС змінили правила виплати кредитів: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує заборону на штрафи за новими кредитами для українців, які проживають у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Крім того, документ анульовує заборону стягнення на заставну нерухомість за кредитами, що оформлені після травня 2021 року.

Зеленський підписав закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг". Верховна Рада ухвалила цей документ 19 травня 2021 року.

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Нарахування пені та штрафів

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, які проживають у зоні ООС.

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

У Зеленського наголосили, що українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня 2021 року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості.

Звернення стягнення на заставне майно

Документ також скасовує заборону на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, які оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

Це означає, що залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об'єкт іпотеки.

Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС. Але водночас спростить доступ громадянам, які володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування. Зокрема, до програм "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України.