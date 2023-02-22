Для сержантів провели перший тренінг з Міжнародного гуманітарного права
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні реалізують проєкт для військових з поглибленого вивчення норм Міжнародного гуманітарного права. Вже провели перший тренінг.
Тренінг відбувся для сержантського корпусу ЗСУ. Його тематика – поглиблене вивчення норм Міжнародного гуманітарного права.
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Як пройшов тренінг
Проєкт започаткував Женевський центр управління сектором безпеки (DCAF) за підтримки МЗС. Реалізацією опікується ГО "Ліга офіцерів", яка уклала з Генштабом Меморандум про співробітництво. Представник ГО Андрій Коренько відкрив перший тренінг.
На тренінгу аналізували:
- джерела та принципи міжнародного гуманітарного права,
- засоби і методи ведення бойових дій,
- медіаграмотність,
- фіксацію воєнних злочинів та їх відображення у медіа під час повномасштабної війни.
Інна Заворотько, представниця Міноборони, на актуальних прикладах аналізувала дотримання норм МГП українськими воїнами. Солдатам роздали спеціальні картки-пам’ятки з основними нормами міжнародного гуманітарного права. Наприклад, там є перелік захищених осіб та об’єктів, основні обмеження та заборони.
Тренінг з міжнародного права / Фото Генштабу ЗСУ:
Розповідали також про фіксацію воєнних злочинів, відповідальність російських військовослужбовців та найманців, важливість медіаграмотності. Щодо останнього – акцентували, що сержанти часто стають героями телевізійних сюжетів та журналістських матеріалів. Ця комунікація має бути постійною та відбуватися з дотриманням керівних документів.
Наприкінці тренінгу проведи тестування та вручили учасникам заходу сертифікати.