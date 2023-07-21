Викраденого українського журналіста Хилюка тримають у Росії: можливо, в одній камері з Навальним

Український журналіст Дмитро Хилюк, викрадений російськими військовими на Київщині більше року тому, перебуває в одній із виправних колоній Володимирської області Росії.

Згідно з останньою інформацією, отриманою "Репортерами без кордонів", журналіст Дмитро Хилюк живий. Водночас Кремль заперечує, що тримає його в полоні.

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Організація переконує, що має докази того, що Дмитро був насильно викрадений в Київській області і вивезений до в'язниці на Схід від Москви.

Після кількох місяців пошуків "Репортери без кордонів" знайшли слід журналіста, заарештованого в саду його сімейного будинку на Північ від Києва в березні 2022 року – менш ніж за два тижні після початку російського вторгнення в Україну.

Рік журналіста тримали у СІЗО біля кордону

Журналіст УНІАН покинув СІЗО №2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року,

– йдеться у повідомленні журналістів.

Він перебував у цій в'язниці понад рік без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.

Потім журналіста вивезли в одну з в'язниць Володимирської області, що розташована за кілька сотень кілометрів від Москви.

Журналісту вдалось надіслати повідомлення рідним

У повідомленні своїй родині на початку червня Хилюк писав: "Я в порядку. Я вас люблю. Повідомте УНІАН, що я у в'язниці".

Дмитра Хилюка також двічі бачили в новій в'язниці наприкінці травня згідно з анонміними джерелами, з якими "Репортери без кордонів" зустрічалися в червні 2022 року в Україні.

Важливо! Ці свідчення є ще одним доказом перебування журналіста Хилюка в полоні, незважаючи на те, що російська влада досі заперечує його утримання або відкриття проти нього судового провадження.

Утримуючи цього українського журналіста, який не скоїв жодного злочину, у в'язниці, Росія продовжує зневажати Женевську конвенцію. Використання цивільних осіб як військової здобичі для "вибивання" інформації або "промивання мізків" доповнює довгий список звірств, скоєних із початку війни,

– наголосив Арно Фроже – керівник відділу розслідувань "Репортерів без кордонів

Дмитро Хилюк зараз є державним заручником. Він має бути звільнений беззастережно".

Журналіст може бути в одній камері із Навальним

У Володимирській області нараховується 14 слідчих ізоляторів.

За даними "Репортерів без кордонів", Дмитра Хилюка утримують або у виправній колонії №7 (ВК-7) неподалік від Коврова, або у виправній колонії №6 (ВК-6) в Мелехово. Остання є в'язницею суворого режиму з дуже поганою репутацією. В останні роки вона стала сумнозвісною через перебування в ній Олексія Навального.

Одне джерело повідомило "Репортерам без кордонів", що чуло від колишніх російських в'язнів, що там також утримуються українці.

Той факт, що у цій в'язниці утримують українських полонених підтвердили організації двоє військових, які перебували там і були звільнені. Однак вони не змогли підтвердити перебування Дмитра Хилюка у цій в'язниці.

Зазначають, що у цій в'язниці утримується щонайменше 300 українських військових і цивільних осіб. Умови утримання там не такі суворі, як у ВК-6, але та фіксували кілька випадків катування електричним струмом і позбавлення їжі. Близько 15 осіб тісняться в камерах, розрахованих на 8 людей.

Більшість полонених вважаються "свідками", їм не висувають жодних офіційних звинувачень і вони не мають доступу до адвоката.

Один зі звільнених із Росії українських військових також повідомив, що під час затримання чув, як "начальник колонії" оголосив, що Ковров − це "їхня остання в'язниця" і що українців "незабаром обміняють". Проте Хилюк досі в полоні.