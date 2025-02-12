Що відомо про Дмитра Козюру – зрадника, який працював на ФСБ Росії

СБУ виявила "щура", який працював на російську ФСБ. За даними наших джерел, ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки Дмитро Козюра.

Козюра працював у СБУ десятиліттями, а завербували його у Відні в 2018 році. 24 Канал розповідає усе, що відомо про зрадника, який працював на ФСБ Росії.

Дивіться також Топ-посадовець СБУ виявився "щуром" російської ФСБ: зрадника особисто затримав Малюк

Що відомо про Дмитра Козюру

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що Козюра понад 20 років обіймав посади, які надавали йому доступ до цілком таємної інформації, та мав широке коло зв’язків у СБУ.

Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури,

– йдеться у повідомлені.

Зазначається, що у 2016 році Козюру призначили начальником штабу Антитерористичного центру СБУ. Робота в центральному апараті давала йому можливість збирати інформацію не лише у своєму напрямку роботи, а й в інших управліннях.

Також відомо, що у 2015 році бойове управління АТЦ очолював генерал Валерій Шайтанов, якого затримали у 2020 році та засудили у 2023 за державну зраду.

Водночас у відкритих джерелах відсутня будь-яка інформація про Козюру. Відомо лише, що у 2023 році він взяв участь у заході, присвяченому розробці рекомендацій щодо вдосконалення антитерористичної безпеки України в умовах повномасштабної війни, який проходив у Національній академії СБУ.

Тоді Козюра зазначив, що ця ініціатива сприяє покращенню державної системи боротьби з тероризмом.

Коли Козюру було завербовано

Слідство з’ясувало, що полковник СБУ розпочав співпрацю з Росією ще у 2018 році, коли його завербували у Відні. Відтоді російські куратори не використовували його послуги з міркувань безпеки, але відновили контакт у грудні 2024 року, залучивши його до активної шпигунської діяльності.

Зв’язок між агентом і російською стороною здійснювався через прихований канал – українця, який утік до країни-агресора. Цей посередник під час Революції Гідності входив до так званого штабу Андрія Клюєва, був членом забороненої "Партії регіонів" і брав активну участь в організації "Антимайдану".

Зауважимо, що батьки Козюри, які також фігурують у справі, виправдоють російську агресію та прихильно ставляться до Владіміра Путіна.