У Кривому Розі поховали ексдиректора ЦГЗК Дмитра Шевчика, якого знайшли мертвим

У суботу, 12 жовтня, в Кривому Розі поховали ексдиректора ЦГЗК Дмитра Шевчика. Він також був колишнім кандидатом в мери Кривого Рогу.

Про смерть Дмитра Шевчика стало відомо 8 жовтня. Тіло політика знайшли в одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.

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У Кривому Розі поховали Дмитра Шевчика

Попрощатися з Дмитром Шевчиком прийшли рідні та близькі, колишні колеги та знайомі. Церемонія пройшла у Храмі ікони Божої Матері "Достойно Є".

Повідомляється, що політика поховають на кладовищі "Всебратське" у Кривому Розі.

Він був дуже людяний. Не віриться, що так сталося. Світла пам'ять!

– сказав Олександр Макаренко, голова міської організації профспілки металургів і гірників України.

У Кривому Розі попрощалися з Дмитром Шевчиком / Фото: "Перший міський. Кривий Ріг"

Довідка. У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від "Слуги народу”. Тоді він програв Костянтину Павлову, якого також згодом знайшли застреленим.

Раніше стало відомо, що правоохоронці зареєстрували справу щодо смерті Дмитра Шевчика з додатковою кваліфікацією "самогубство".