Ексміністра освіти Табачника заочно засудили на 15 років ув'язнення: у чому звинувачують

Двоє топчиновників часів президентства Віктора Януковича отримали заочні вироки. Досягнути цього вдалося завдяки матеріалам СБУ. Один із них – ексміністр освіти Дмитро Табачник.

Як зазначають у Службі безпеки, Дмитро Табачник отримав 15 років тюремного ув'язнення заочно. А на 12 років заочно засудили колишнього очільника Державної реєстраційної служби Дмитра Ворона.

Читайте також Колишні сусіди, вчителі чи лікарі: як українці допомагають росіянам викрадати дітей

Конфіскували майно

Відомо, що у засуджених конфіскували їхнє майно на понад 200 мільйонів гривень. Самі зловмисники переховуються як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України. Там вони проводять підривну діяльність, спрямовану проти нашої держави.

За наявною інформацією, зловмисники перебувають на прямому зв'язку з Олегом Козловим. Він – кадровий співробітник 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб.

Табачник за його координації регулярно надавав російським загарбникам власні прогнози, які стосувалися розвитку суспільно-політичної ситуації у нашій державі від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За вказівкою агресора Табачник також консультував гауляйтерів Сальдо та Балицького щодо проведення так званих "референдумів" у тимчасово окупованих районах як Херсонської, так і Запорізької областей.

Це ще не все. За даними СБУ, Табачник мав ще одне завдання. Мовиться про надання ним місцевим колаборантам "методичної" допомоги. Вона стосувалася переформатування освітньої галузі, щоб відповідати російським "стандартам".

Ексміністра навіть призначили так званим "радником" Балицького за співпрацю з окупантами. Крім того, Табачника включили до складу місцевого осередку партії Владіміра Путіна "Єдіная Расія".

В Офісі генпрокурора зазначають також, що навесні 2022 року Табачник заволодів сільгосптехнікою підприємства в окупованому Мелітополі. Зробив він це під виглядом "купівлі-продажу" у змові з так званим "заступником постійного представника голови чеченської республіки на території АР Крим". Відомо, що силову підтримку вчинення цієї оборудки та транспортування викраденого до півострова забезпечував кадирівець.

Табачника та Ворона визнали винними за трьома статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

пособництво державі-агресору;

порушення законів і звичаїв війни.

Сам судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Наразі тривають комплексні заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності засуджених. У СБУ наголошують, що їх знайдуть і покарають. Самим розслідуванням займалися співробітники СБУ у Вінницькій області.