Назавжди у строю: захищаючи Україну, загинув спецпризначенець поліції Київщини Дмитро Артамонов

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув лейтенант поліції Дмитро Артамонов. Захисник поліг 19 травня 2026 року на Краматорському напрямку внаслідок удару російських FPV-дронів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Що відомо про загибель воїна?

Дмитро Артамонов народився у Запоріжжі. До лав Національної поліції він приєднався у 2023 році, розпочавши службу на посаді поліцейського сектору водної поліції відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

Менш ніж за рік правоохоронець добровільно перейшов до стрілецького полку поліції Київщини, щоб безпосередньо брати участь у захисті України. У складі підрозділу він виконував бойові завдання на фронті, спочатку як учасник штурмових операцій, а згодом – як заступник командира взводу.

На новій посаді Дмитро Артамонов відповідав за планування та проведення бойових операцій, ухвалюючи рішення в умовах постійної загрози та бойових дій. Побратими згадують його як професійного офіцера, відповідального командира та людину, яка користувалася повагою серед особового складу.

Лейтенант поліції загинув у 44-річному віці на Краматорському напрямку. Його життя обірвалося 19 травня внаслідок удару російських FPV-дронів по бойовій позиції, де він виконував завдання.

У Національній поліції зазначили, що Дмитро Артамонов до останнього залишався вірним присязі, мужньо боронив державу та віддав життя за незалежність України.

У полеглого Захисника залишилися дружина, двоє синів, сестра та батьки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Артамонова. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні загинув український захисник Ігор Ходжаніязов. Він поліг 28 червня внаслідок прямого влучання російського КАБа. Без батька залишилися троє малолітніх дітей, а трагедія сталася напередодні першого дня народження його наймолодшого сина.

На Херсонщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув 35-річний поліцейський Ігор Кульбаба. Захисник служив у патрульній поліції Тернопільщини з 2016 року. У нього залишилися дружина, однорічний син і дев'ятирічна донька.

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