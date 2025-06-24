Третій похорон за два дні: на Сумщині поховали 5-річного Дмитра, якого вбила Росія

У Великому Бобрику на Сумщині поховали 5-річного Дмитра Безверхого, який загинув унаслідок російської атаки 24 червня. Це вже третя жертва обстрілу у селі за два дні.

Тієї ночі один із дронів поцілив у будинок, де хлопчик жив із родиною. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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На Сумщині поховали 5-річного хлопчика

У ніч проти 24 червня російські війська атакували село Великий Бобрик на Сумщині. З-під завалів одного з будинків деблокували тіло 5-річного Дмитра Безверхого.

Це вже третє поховання за останні два дні. З Дмитром прощалися у місцевому храмі.

Поховання 5-річного Дмитра на Сумщині / Фото Суспільного

Його мати Оксана вижила, а старшу сестру шпиталізували. Місцеві також передають, що батько Дмитра зник безвісти понад пів року тому.

Ба більше, родина залишилася без даху над головою. Будинок повністю зруйнований. На подвір'ї лишився лише дитячий візочок.

Атака на Сумщину

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня російські війська завдали удару 8 дронами типу "Шахед" по житловій вулиці в одному з сіл Верхньосироватської громади на Сумщині.

Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них і Дмитро. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них троє дітей.