Йдуть у вічність Герої: на війні загинув військовий із Київщини Дмитро Безверхов

На фронті загинув військовослужбовець з Київської області. Боєць захищав Україну в Донецькій області.

24 Канал пише з посиланням на Броварського міського голову Ігоря Сапожка, що боєць загинув 15 листопада 2024 року.

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Що відомо про загибель Героя

Військовослужбовець Дмитро Безверхов загинув 15 листопада 2024 року у місті Лиман Краматорського району Донецької області від смертельних поранень, внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами,

– розповів міський голова.

Він зазначив, що прощання з Дмитром Безверховим та відспівування відбулось 18 листопада об 11:00 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вулиці Героїв України, 22-А.

Похоронили бійця на Алеї Слави, що на вулиці Олега Онікієнка,136.

Щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Олексійовича… Вічна та світла пам'ять Герою-захиснику!

– заявив Сапожко.

Редакція щиро співчуває непоправній втраті. Вічна слава та пам'ять Герою!