За 3 секунди ухвалив найбільше рішень у житті: український пілот розповів про падіння літака

На жаль, під час виконання бойових завдань, захищаючи небо над Україною, наші Повітряні сили втрачають літаки. В одному з таких був пілот Дмитро "Ектор" Шкаревський. Він розповів, що сталося.

У лютому під час бойового вильоту на МіГ-29 Дмитрові довелося катапультуватися з палаючого літака. Як зауважив він в інтерв'ю каналу "ВІДДУШІВДУШУ", на ухвалення рішення у пілота були лічені секунди, передає 24 Канал.

Тим часом У Повітряних силах сказали, як швидко пілоти зможуть навчитися воювати на F-16

Падіння сталося під час масованої атаки

Як зауважив Дмитро, з 9 на 10 лютого росіяни завдали масованої атаки. Пізно ввечері спочатку летіли "Шахеди", а згодом пілотів попередили, що може бути наступна хвиля, тож їх попрохали бути готовими до вильотів. До 1 ночі всі повітряні цілі вдалося відбити, але це був лише початок цієї неспокійної ночі.

"О 03:36 мені зателефонував наш старший. Каже: "Підіймайся, одягайся, зараз буде робота". Як я вже прийшов до нього, він мені каже: "Що з Півдня летять літаки. За інформацією, вони будуть пускати ракети. Підеш на їхнє перехоплення". Кажу: "Добре, все, без питань". Політ такий, який я вже робив багато разів. Пішла команда на виліт, я побіг у літак, злетів, погода була гарна, місяць світив, зорі було видно", – зауважив він.

Пілот розповів про те, як довелося катапультуватися: дивіться відео

Дмитро пояснив, що під час польоту "щось трапилося". Він зазначив, що називати деталей поки не може, адже ведеться розслідування. Пілот додав, що від початку і до падіння літака минуло якихось 6 секунд. Летів він на висоті орієнтовно 1000 метрів, а катапультувався – на 500 – 600.

Візьмемо 6 секунд як все трапилося. Я за три секунди ухвалив стільки рішень, скільки у своєму житті не ухвалював,

– зауважив він.

Уламок пролетів крізь живіт

За словами пілота, літак був майже некерований. Навколо нього все палало, і він розумів, що назад уже ніяк не прилетить.

Літак падає. Лише встигаю побачити, що попереду немає жодного населеного пункту. Катапультуюся. І вже коли парашут відкрився, я в повітрі, все бачу, бачу, як палаючий літак падає недалеко біля лісу. І я такий: "Фух, слава Богу, впав, де треба". І все,

– каже Дмитро.

У нього був перелом хребця у спині, у поперековому відділі. Також колоте осколкове поранення руки. Крім того, осколок зачепив кістку, тож був перелом. А інший – влетів у живіт збоку і вилетів спереду. Пілот зауважив, що на тілі "трохи шрамів залишилося". Наразі ж він проходить реабілітацію та почувається більш-менш добре.