Ще 5 мільйонів виплат: експрокурор на пенсії Казак подав новий позов проти держави

Експрокурор Дмитро Казак, який уже відсудив собі пенсію понад 156 тисяч гривень подав новий позов із вимогою виплатити йому ще 4,8 мільйонів гривень. Він стверджує, що роками отримував занижену зарплату, і тепер вимагає компенсації через суд.

Казак не згодний з тим, які виплати він отримував.

Що відомо про позов Казака до суду?

Колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак подав позов до Харківського окружного адміністративного суду із вимогою доплатити йому 4,8 мільйона гривень заробітної плати. Раніше в цьому ж суді він уже домігся суттєвого підвищення пенсії – до 156,7 тисячі гривень на місяць.

Експрокурор вважає, що протягом багатьох років отримував занижену зарплату. За його підрахунками, 3,7 мільйона гривень йому має доплатити Харківська обласна прокуратура, ще 1,1 мільйона гривень – Запорізька. Причиною, за його словами, стало те, що розмір окладів обмежували урядовими рішеннями, а при нарахуванні використовували не актуальний прожитковий мінімум, а доступні бюджетні ресурси.



Позов Казака / Скриншот

У матеріалах справи зазначено, що позивач вимагає стягнути "недоотриману частину заробітної плати" за періоди з 2015 по 2020 роки. Йдеться про норми законодавства, які раніше були визнані неконституційними.

Наразі суд залишив позов без руху та надав Козаку 10 днів для усунення недоліків. Зокрема, проблема полягає в тому, що він пропустив строк подання позову і тепер має окремо просити суд поновити терміни.

Довідково. Дмитро Казак звільнився з посади у січні 2024 року, очолювавши Миколаївську обласну прокуратуру з 2022-го. Попри відносно молодий вік – 36 років – він отримує пенсію з 29 років завдяки оформленій інвалідності, що дозволило йому скористатися спеціальними умовами виходу на пенсію для прокурорів. Після звільнення він виїхав до Швеції, де нині проживає в місті Лінчепінг разом із дружиною та шукає роботу.

Навіть перебуваючи за кордоном, продовжує активно судитися з українськими держорганами.

Що відомо про інші справи пов'язані з експрокурором?

Про справу Дмитра Казака стало відомо у січні 2026 року. Тоді, екскерівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак відсудив повернення повного розміру пенсії. У січні 2025 року через воєнний стан уряд запровадив понижуючі коефіцієнти для високих пенсій, унаслідок чого виплати Дмитру Казаку скоротили майже вчетверо – до 42 тисяч гривень. Експрокурор оскаржив це рішення в суді та домігся відновлення повної пенсії – понад 156 тисяч гривень.

Пенсійний фонд України подав зустрічний позов до суду, щоб скасувати рішення. Навіть попри те, що виплати незаконні, у ПФУ була проблема, яка завадила виграти справу. Апеляційну скаргу вони подали із запізненням на цілий рік.