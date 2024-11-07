Залишилася дружина і 3 діток: на війні загинув Дмитро Корнієнко з Лисичанська
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і дочок. На фронті загинув військовослужбовець Дмитро Корнієнко.
Захисник був родом з Лисичанська. Трагічну звістку сповістив Артем Лисогор, глава Луганської ОВА, пише 24 Канал.
Дивіться також Її життя забрала Росія, – бойова медикиня Цибух посмертно отримала відзнаку за лідерство
Дмитро Корнієнко загинув на війні
Очільник ОВА розповів, що в Дмитра була велика родина – "з початком повномасштабного вторгнення перш за все рятував дружину та трьох діток.. Сім'я перемістилася на Рівненщину. Згодом Дмитра мобілізували", – розповів Лисогор.
Дмитро Корнієнко служив навідником першого кулеметного взводу роти вогневої підтримки 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Загинув Дмитро внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі Петропавлівки, Куп'янського району Харківської області,
– ідеться в повідомленні.
За словами Лисогора, звістка про загибель захисника надійшла 31 жовтня.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!