Залишилася дружина і 3 діток: на війні загинув Дмитро Корнієнко з Лисичанська

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і дочок. На фронті загинув військовослужбовець Дмитро Корнієнко.

Захисник був родом з Лисичанська. Трагічну звістку сповістив Артем Лисогор, глава Луганської ОВА, пише 24 Канал.

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Дмитро Корнієнко загинув на війні

Очільник ОВА розповів, що в Дмитра була велика родина – "з початком повномасштабного вторгнення перш за все рятував дружину та трьох діток.. Сім'я перемістилася на Рівненщину. Згодом Дмитра мобілізували", – розповів Лисогор.

Дмитро Корнієнко служив навідником першого кулеметного взводу роти вогневої підтримки 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Загинув Дмитро внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі Петропавлівки, Куп'янського району Харківської області,

– ідеться в повідомленні.

За словами Лисогора, звістка про загибель захисника надійшла 31 жовтня.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!