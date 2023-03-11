Кохана "Да Вінчі" опублікувала зворушливе відео із загиблим Героєм

Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" оприлюднила в мережі щемливе відео з Героєм України. У ролику пара танцювала.

Зворушливе відео зняли для проєкту "Запроси мене з війни". Нагадаємо, що 10 березня у Києві попрощалися з Героєм Дмитром Коцюбайлом.

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Щемливе відео із загиблим "Да Вінчі" та його коханою

На опублікованих кадрах можна побачити зворушливий танок українського захисника та його коханої. Дмитро Коцюбайло познайомився з Аліною в Авдіївці у 2017 році. Дівчина була парамедикинею з "Госпітальєрів", вона запропонувала допомогти його роті медикаментами.

Танець Дмитра Коцюбайла та його коханої Аліни: дивіться відео

Саме з того часу пара була разом. До речі, кохана "Да Вінчі" брала участь у Революції Гідності, після якої приєдналася до волонтерського руху. У 2022 році дівчину обрали депутаткою Київської міської ради від партії "Голос".

Однак після початку повномасштабної війни в Україні Аліна повернулася на фронт та керувала медичною службою спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".

Хто такий Герой "Да Вінчі"