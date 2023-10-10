Треба "вбивати" російську атомну енергетику, – Кулеба розкрив деталі

Дмитро Кулеба заявив, що Україна має план санкцій, які можуть бути ефективними. Володимир Зеленський озвучив його Джо Байдену під час візиту до Вашингтона. Окрім того, Кулеба озвучив його главам МЗС.

Кулеба наголосив, що Росія розпочала тотальну війну. Боротися з країною-терористкою потрібно не напівзаходами, а жорсткими повноцінними діями на всіх фронтах. Інакше світ побачить, як російська економіка – стабілізується. Це у той час, як Росія скоює геноцид українців.

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Глава МЗС наголосив, що потрібно зробити:

"вбивати російську атомну енергетику";

випалювати оборонний сектор країни-терористки;

реформувати стелю цін на російську нафту.

Як "вбивати російську атомну енергетику"

Кулеба пояснив, що має на увазі.

"Росатом" потрібно заводити під санкції, відмовлятися від російського ядерного палива. Компанія Westinghouse у співпраці з Міненерго зробили паливо, яке підходить для радянських типів реакторів. Ми дали всім країнам інструмент, завдяки якому можна позбавитися залежності від російської атомної енергії,

– мовиться у повідомленні.

Україна вже озвучила це партнерам. Вже упродовж наступного місяця можна буде зрозуміти, чи усвідомили вони цю проблему. Потрібен 12 пакет санкцій проти країни-терористки. Робота над ним наразі триває.