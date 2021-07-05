Ситуацію потрібно виправляти, – Кулеба розповів, чи залишиться Україна без пального з Білорусі

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про монопольне становище Білорусі в Україні щодо постачання пального. Він заявив, що ситуацію потрібно виправляти.

Очільник МЗС пояснив, що потрібно диверсифікувати (урізноманітнити) постачання пального. Адже Україна не може дозволити Лукашенку мати такий важіль впливу.

До теми Лукашенко запевнив, що перебоїв з експортом бензину з Білорусі не буде

Кулеба виступив за диверсифікування постачань пального

Очільник відомства пояснив, що Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.

Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти,

– пояснив глава МЗС.

Та він додав, що не варто забувати, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі – "тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль". Дмитро Кулеба сказав, що ризик є, тож його "маємо враховувати".

"Я за те, щоб у нас було диверсифіковане постачання – щоб ми не залежали від Білорусі чи будь-якої іншої країни", – пояснив глава відомства.

Що відомо про постачання пального з Білорусі

Наприкінці травня повідомляли, що "Білоруська нафтова компанія" у червні зменшить поставки бензину марки А-95 в Україну.

Тоді ж голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що в Україні за білоруським продуктом – 50% ринку.

Згодом самопроголошений президент Білорусі запевнив, що перебоїв з експортом бензину з Білорусі не буде.

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