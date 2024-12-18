Викладатиме військову дипломатію: Кулеба буде доцентом Інституту політичних досліджень у Парижі

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викладатиме у Парижі. Він стане доцентом Інституту політичних досліджень.

Колишній дипломат перебуватиме в Україні та відвідає університет протягом весняного семестру. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Луїса Вассі.

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Кулеба викладатиме дипломатію

Ексміністр закордонних справ України почне викладати військову дипломатію вже з 25 січня. Він приєднається до колективу Інституту на посаду доцента. Сам Кулеба також відреагував на своє призначення.

Для мене велика честь мати можливість поділитися своїм досвідом військової дипломатії зі студентами Sciences Po та ширшою спільнотою,

– наголосив він.

Кулеба також написав, що надсилає з України найкращі побажання та з нетерпінням чекає співпраці.

Також він отримав посаду старшого наукового співробітника з питань науки та міжнародних відносин в Центрі Белфера при Гарварді.

Кулеба зосередиться на питаннях дипломатії, безпеки та стійкості, а також планує написати книжку про останні роки війни в Україні.