"ТЦК подає мене у розшук": між відомим освітянином та Укрпоштою розгорівся скандал

Наймолодший директор школи в Україні Дмитро Ламза розповів у своєму фейсбуці про те, як йому надіслали повістку. Через це у скандал втрапила Укрпошта.

Як повідомив сам Дмитро Ламза, він зараз не в розшуку, як написало багато ЗМІ, проте ТЦК подає його в розшук. А все через те, що повістка була надіслана дуже пізно. Водночас Укрпошта письмової відповіді так і не надала.

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Дмитро Ламза не отримав лист про повістку вчасно

Ось і моя черга прийшла особисто відчути нововведення держави. Сьогодні, 15 жовтня, мені у поштову скриньку вклали повідомлення про отримання рекомендованого листа (форми Ф.22-а). Взявши в руки цей папірець, я був шокований, що вкладений він був аж 8.10.2024 року (версія пошти). Як так?! Я кожного дня перевіряю скриньку, оскільки постійно отримую документи з різних установ. І тільки сьогодні, наголошую, 15.10.2024, я отримую повідомлення, яке начебто вкладене 08.10.2024,

– написав Ламза.

За його словами, він одразу зателефонував на гарячу лінію Укрпошти та залишив офіційну скаргу. Але там повідомили, що лист-повістка поїхав назад у ТЦК, хлопець навіть не побачив його.

Повідомлення про надсилання повістки / Фото з фейсбуку Дмитра Ламзи

Дмитро Ламза обурений такими діями пошти та вимагає від компанії понести відповідальність.

"Що за профанація роботи? І така ситуація буде скрізь, бо працівникам Укрпошти байдуже до долі людей. Згідно з постановою КМУ №560, мені мали зателефонувати, але ніякого дзвінка від працівників ТЦК я не отримував!" – акцентував він.

Також Ламза пообіцяв завітати в Оболонське ТЦК і з'ясувати деталі. У коментарі ТСН він пояснив, що схожа проблема є не тільки в нього, бо в під'їзді лежить багато таких папірців.

На гарячій лінії Укрпошти хлопцеві сказали, що поштарка не встигла покласти лист-повістку. Та оскільки йому ніхто не зателефонував, подаватиме до суду.

"В постанові написано: зателефонувати. На конверті номер телефона був написаний. Зараз я буду звертатись до суду, буду подавати на Укрпошту, тому що вони порушили моє право на інформування. Відшкодування моральної шкоди — цього мені не треба. (...) Ці три дні замість того, щоб працювати, проводити уроки, я вимушений стояти у чергах. Мені повідомляли про те, що винесуть догану поштарці. Але при чому поштарка? Вона мені принесла цей папірець тоді, коли їй дали його в руки", – розповів Ламза.

У наступному дописі він зауважив, що не перебуває в розшуку, як про це написала низки ЗМІ, але потрапить туди, якщо залишить справу без руху. Тож зараз директор школи вживає всіх юридичних заходів, щоб повістка не мала статус "не вручена".

Із працівниками пошти він говорив кілька разів телефоном, натомість чекає від них письмову відповідь.

Я не ховаюсь і ніколи цього не робив, звик вчиняти в межах і у спосіб, передбачений законом. Через недбалість або ж умисні дії працівників відділення Укрпошти я змушений бігати по кабінетах і щось комусь доводити. (...) Від Укрпошти мені потрібен доказ щодо дійсної дати вкладання. В іншому випадку вимагаю публічного визнання, що про лист працівники Укрпошти проінформували мене з порушеннями,

– резюмував Ламза.