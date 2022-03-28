Дмитро Медведєв публічно назвав російське вторгнення в Україну війною

У Росії нарешті почали говорити правду про своє вторгнення в Україну. Спеціально чи ні, але Дмитро Медведєв назвав те, що відбувається, війною.

На це звернув увагу журналіст Сергій Лещенко, пише 24 канал. Він нагадав, що Медведєв – колишній президент держави-агресорки, а зараз обіймає посаду заступника голови її ради безпеки.

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Медведєв використав слово "війна", говорячи про Україну

Лещенко зазначив, що російський високопосадовець назвав війну проти України війною під час інтерв'ю російським пропагандистам. "Обмовка чи спеціально – можливо, він так посилає комусь сигнал", – припустив журналіст.

Заява Медведєва стосувалася наміру російської влади карати своїх журналістів за правду про ситуацію в Україні. "Ти можеш критикувати владу й свою країну. Але не у ситуації війни", – наголосив політик.

Й додав, що за новоухваленими російськими законами йому б мало "світити" серйозне покарання у вигляді тюремного терміну. Втім, звісно, дуже сумнівно, що таке буде зроблено.

Російські чиновники продовжують брехати

Медведєв все частіше з'являється в інформаційному полі. У Зеленського вважають – це свідчить про те, що панівна еліта відмовляється від публічної лояльності.

Увесь світ спостерігає за тим, як Росія фактично знищує українські міста. При цьому, з Москви продовжують лунати брехливі заяви про те, що "цивільне населення не страждає". Одним із рупорів такої пропаганди стала Валентина Матвієнко, яка очолює раду федерації держави агресорки. До слова, уродженка України.

Лещенко наголосив, що через державні російські ресурси вона поширює фейк про те, що "операція в Україні йде за планом". Вона цинічно переконує, що Путін наказав не допускати жертв серед населення. Насправді ж кількість цивільних, які постраждали від початку російського вторгнення, вимірюється тисячами.

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