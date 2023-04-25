"Тихий поділ" України і ядерна війна: Медведєв знову оскандалився цинічними заявами
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову займається своєю улюбленою справою – погрожує світові ядерною війною. Крім того, він зауважує, що це цілком реальна подія.
Цю маячню посіпака Путіна видав на марафоні "Знання". Перед російською молоддю він говорив про міжнародні відносини з Заходом (до яких, очевидно, Росія не має ніякого відношення), передає 24 Канал.
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Медведєв закликав готуватися до ядерної війни
Російський політик насамперед заявив, що перспектива ядерної війни є і зростає з кожним днем "з відомих причин". Також Медведєв розкинувся брехливими заявами про те, що у Росії ще не закінчилися ракети, снаряди та танки, а оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки нібито готовий вирішувати будь-які завдання.
Одіозний посадовець не міг оминути тему війни в Україні та, як завжди, почав прокручувати пластинку "Ми воюємо з НАТО".
Спецоперація – це відповідь Росії на розширення НАТО, тому що її противники розуміють лише мову сили,
– видав заступник голови Ради безпеки.
Ба більше, Медведєв порадив боятися ядерного вибуху, а не глобального потепління. Ймовірно, хтось з учасників запитав політика про проблеми клімату та глобального потепління у світі. На що він видав таку маячню:
"Вас правда хвилює клімат до такого ступеня? На мій погляд, це ніщо в порівнянні з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою 5 тисяч кельвінів, ударною хвилею 350 метрів за секунду і тиском 3 тисяч кілограмів на метр квадратний, з проникаючою радіацією, тобто іонізуючим випромінюванням та електромагнітним імпульсом. Така перспектива є сьогодні? На жаль, так".
Інша маячня політика
Окрім вищезгаданих дурниць, Медведєв на зустрічі з молоддю сказав ще й таке:
- У США хочуть поділити Росію на Сполучені штати Сибіру та інші окремі країни та керувати ними;
- Росія створювала G20 разом з іншими країнами, а тепер "ошаленілі" недружні держави пропонують її звідти вигнати;
- Всі країни повинні докладати зусиль для того, щоб уникнути початку нового повномасштабного світового конфлікту;
- Росія обганяє багато інших країн за рівнем розвитку цифрових сервісів для громадян;
- Військові у зоні спеціальної військової операції, працівники оборонних підприємств та волонтери — герої та моральний приклад.
- Для існування Росії ядерна зброя має неминуче значення, а противники Росії не повинні недооцінювати можливість її застосування Москвою;
- Краще "тихий поділ" України з Польщею та іншими країнами, ніж Україна в НАТО чи світова війна;
- На тлі завдання збереження людства за нинішніх умов розмови про зелений порядок денний виглядають лукавством;
- Зростання цін на нафту продовжиться, оскільки Європа насилу перезимувала, через що змушена купувати ще дорожчий газ, збагачуючи США.