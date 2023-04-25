"Тихий поділ" України і ядерна війна: Медведєв знову оскандалився цинічними заявами

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову займається своєю улюбленою справою – погрожує світові ядерною війною. Крім того, він зауважує, що це цілком реальна подія.

Цю маячню посіпака Путіна видав на марафоні "Знання". Перед російською молоддю він говорив про міжнародні відносини з Заходом (до яких, очевидно, Росія не має ніякого відношення), передає 24 Канал.

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Медведєв закликав готуватися до ядерної війни

Російський політик насамперед заявив, що перспектива ядерної війни є і зростає з кожним днем "з відомих причин". Також Медведєв розкинувся брехливими заявами про те, що у Росії ще не закінчилися ракети, снаряди та танки, а оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки нібито готовий вирішувати будь-які завдання.

Одіозний посадовець не міг оминути тему війни в Україні та, як завжди, почав прокручувати пластинку "Ми воюємо з НАТО".

Спецоперація – це відповідь Росії на розширення НАТО, тому що її противники розуміють лише мову сили,

– видав заступник голови Ради безпеки.

Ба більше, Медведєв порадив боятися ядерного вибуху, а не глобального потепління. Ймовірно, хтось з учасників запитав політика про проблеми клімату та глобального потепління у світі. На що він видав таку маячню:

"Вас правда хвилює клімат до такого ступеня? На мій погляд, це ніщо в порівнянні з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою 5 тисяч кельвінів, ударною хвилею 350 метрів за секунду і тиском 3 тисяч кілограмів на метр квадратний, з проникаючою радіацією, тобто іонізуючим випромінюванням та електромагнітним імпульсом. Така перспектива є сьогодні? На жаль, так".

Інша маячня політика

Окрім вищезгаданих дурниць, Медведєв на зустрічі з молоддю сказав ще й таке: