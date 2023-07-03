"Звірятко, за яким цікаво спостерігати": для чого Медведєв знову погрожує ядерною зброєю
Дмітрій Медведєв вчергове дістав "ядерну палицю". Цього разу він написав цілу статтю, де погрожував третьою світовою війною і закликав Захід "прийняти умови Росії", аби не допустити апокаліпсису.
Це разом із 24 Каналом обговорив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив сьогоднішню роль Медведєва і для чого він це робить.
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Медведєв списався
Дмітрій Медведєв особливо вирізнявся своїми одіозними заявами. Цього разу з'явилася нова стаття з аж ніяк не новими погрозами.
"Медведєв вже списався і задовбав усіх своїми "апокаліпсисами". Але трошки він стрибнув з одного напою на інший – сатанізму менше стало", – іронічно відзначив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про чергові заяви Медведєва: дивитись відео
А от щодо ядерний погроз, то за словами Бориса Тизенгаузена, Медведєв залишився єдиний в Росії, хто може це робити "офіційно". Мовляв, така наразі його роль.
Медведєв – кумедне звірятко, за яким цікаво спостерігати з точки зору психіатрії. Ніхто з "офіційного крісла" не махав останній час ядерною палицею. Залишився Медведєв. Ось його доля – натиска кнопку, його пробиває струм, він сідає і починає про ядерний апокаліпсис,
– додав Тизенгаузен.
Остання заява Медведєва: основне
- Медведєв сказав, що Захід "не розуміється" на своїх діях. Він пофантазував про ядерну зиму у містах-мільйонниках і наголосив на кількості людей, яка може загинути "від ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої радіації і радіоактивного забруднення".
- Аби цього не сталося, Медведєв бачить вихід у формуванні "нового світопорядку без нацистського режиму". Мовляв, Заходу це треба прийняти.
- Особлива "родзинка" з відтінком психіатрії – Фінляндія. Так як ця країна стала членом НАТО, то автоматично перетворилася на ворога для агресорів. Але "головне", за фантазіями Медведєва, її "створив Лєнін" через необачність.