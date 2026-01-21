Провів останній бій на Донеччині: на фронті загинув боєць з Волині Дмитро Наталюк

Трагічну звістку сповістили в Берестечківській міській територіальній бригаді.

Житель села Старики Волинської області Дмитро Євгенійович Наталюк служив командиром 1-го механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Однак 11 січня 2026 року лейтенант Наталюк загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.

Дмитро віддав найцінніше – своє життя – за Україну, за мирне майбутнє кожного з нас,

– написали про земляка в громаді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять і шана Дмитру!

На сході України загинув майор Олександр Куралех – заступник командира полку "Дніпро-1". Його життя обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Військовий шлях Куралеха розпочався ще у 2014 році, коли він став бійцем батальйону "Січеслав".

У Чорнобаївській територіальній громаді на Черкащині 19 січня було оголошено день скорботи за полеглим захисником Андрієм Осьмачком. З 2016 року він проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Смертельні поранення воїн отримав під час боїв у Донецькій області.