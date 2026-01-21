Провів останній бій на Донеччині: на фронті загинув боєць з Волині Дмитро Наталюк
- Дмитро Наталюк, 25-річний командував механізованим взводом.
- Він загинув 11 січня 2026 року внаслідок артилерійського обстрілу.
Україна втратила ще одного хороброго захисника на війні. Ним став 25-річний Дмитро Наталюк.
Трагічну звістку сповістили в Берестечківській міській територіальній бригаді.
До теми Батько трьох дітей: на війні загинув митник Валерій Гольовський
Що відомо про полеглого захисника?
Житель села Старики Волинської області Дмитро Євгенійович Наталюк служив командиром 1-го механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Однак 11 січня 2026 року лейтенант Наталюк загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.
Дмитро віддав найцінніше – своє життя – за Україну, за мирне майбутнє кожного з нас,
– написали про земляка в громаді.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять і шана Дмитру!
Їхні життя обірвалися на війні
На сході України загинув майор Олександр Куралех – заступник командира полку "Дніпро-1". Його життя обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Військовий шлях Куралеха розпочався ще у 2014 році, коли він став бійцем батальйону "Січеслав".
У Чорнобаївській територіальній громаді на Черкащині 19 січня було оголошено день скорботи за полеглим захисником Андрієм Осьмачком. З 2016 року він проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Смертельні поранення воїн отримав під час боїв у Донецькій області.
Також стало відомо про загибель військовослужбовця Ярослава Нестеренка. Він загинув 1 грудня 2025 року під час стрілецького зіткнення на Дніпропетровському напрямку.