Лише нещодавно одружився та став батьком: Росія вбила 20-річного водія на Київщині

Російський ракетний удар по Київщині 5 серпня забрав життя Дмитра Осадчого. На момент загибелі йому було лише 20 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про загибель хлопця?

Дмитро проживав у Черняхівській громаді на Житомирщині. Освіту він здобував у Поліському індустріальному професійному коледжі, який раніше мав назву Головинське вище професійне училище нерудних технологій.

Після навчання молодий чоловік працював водієм вантажівки. Він займався логістичними перевезеннями для "Нової пошти".

Лише нещодавно хлопець створив сімʼю.

Дмитро лише нещодавно одружився та став батьком… Щирі співчуття батькам, дружині та синочку…

– йдеться у повідомленні.

Дмитро Осадчий / Фото "Їх убила Росія"

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Київській області. Під ударом опинилися, зокрема, Київ і Бровари, а вибухи також лунали в районі Білої Церкви.

Однією з цілей російської атаки став сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Внаслідок удару там загинули троє людей – двоє водіїв компанії-партнера та працівник підрядної організації. Ще восьмеро людей отримали поранення. Загалом російський терор у столичному регіоні забрав життя 17 людей, ще десятки мешканців отримали поранення.

У Броварському районі внаслідок ударів виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селах Квітневе та Перемога. У Фастівському районі рятувальники ліквідовували пожежу транспортних засобів на території одного з підприємств.

Одним із загиблих також був працівник Fozzy Group Павло Шепіль. Він загинув у Броварах. У Конотопі його добре знали як талановитого відеооператора, чиї роботи відзначалися уважністю до деталей, професійним підходом та власним творчим стилем.

Люди, які знали Павла особисто, згадують його як добру, чуйну та шляхетну людину, яка завжди дотримувалася свого слова. У нього залишилися діти.