Витік даних ФСБ підтверджує таємні стосунки Патрушева та його "таємної дружини", – ЗМІ

Витік бази ФСБ Росії допоміг встановити, що віцепрем'єр країни-агресорки Дмітрій Патрушев у 2023 році їздив в окуповану Абхазію. Туди він відправився з таємною "цивільною дружиною" Маріною Артем'євою і трьома дітьми.

Дізнатися про це вийшло завдяки витоку найбільшої бази прикордонної служби ФСБ про людей, які перетинали кордон Росії з 2014 до 2023 року. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що стало відомо завдяки витоку даних ФСБ

За інформацією росЗМІ, в серпні 2023 року Патрушев відвідав Гагри на автомобілі разом із Артем'євою та трьома дітьми, які мали прізвище Патрушев і по батькові Дмитрович. В Абхазії вони провели лише один день.

У 2021 році одна з російських газет повідомила про можливі стосунки між Патрушевим і Артем'євою. Журналісти також виявили, що на Артем'єву оформлена частина земельної ділянки в Підмосков'ї, а інша частина записана на ймовірну колишню дружину Патрушева, Єлизавету.

Також є інформація, що Патрушев та Артем'єва можуть мати п’ять дітей. Перша дитина народилася наприкінці 2010 року, а їх знайомство, ймовірно, відбулося наприкінці 2009 або на початку 2010 року.

Що відомо про Артем'єву

Артем'єва раніше працювала на модному телеканалі WFC. Після того, як вона познайомилася з Патрушевим, канал був придбаний мільярдером Ігарєм Кесаєвим, який має зв'язки з "кланом" Патрушевих.

В результаті Артем'єва швидко просунулась по кар'єрних сходах – у 2012 році вона стала генеральною директоркою, а в 2015 році отримала 80% акцій каналу. У 2018 році вона продала свої частки та залишила телеканал.

Також Артем'єва володіє нерухомістю на суму 2,8 мільярда рублів, включно з особняком на північному заході Москви, двома квартирами в комплексі навпроти Кремля та дачею в Твері.

Після того як Патрушев у 2018 році став очільником російського Міністерства сільського господарства, Артем'єва отримала НДІ "Сибнафтогазпроект", що спеціалізується на дослідженнях нафтогазових родовищ у Сибіру.

У 2019 році вона позбулася цього інституту, а в 2022 році запустила реаліті-шоу на російському телебаченні, де її співведучою була Наталія Попова, яка працює в фонді "Іннопрактика" – організації, що пов'язана з Катєрінаю Тіхоновою, яка є молодшою дочкою Путіна.

Зауважимо, що у доступних деклараціях Патрушева немає ні дружини, ні її майна.