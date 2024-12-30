Росія зменшила активність флоту в Чорному морі: ВМС пояснили причини

Росія була змушена скоротити використання кораблів у Чорному морі через значні втрати від українських атак. Тепер патрулювання акваторії та прибережних вод здебільшого виконує авіація.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука в етері національного телемарафону. Відтепер основні функції флоту Росії перекладено на авіацію.

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Російський флот під тиском

Дмитро Плетенчук розповів, що російська авіація взяла на себе частину функцій флоту. За його словами, літаки замінили кораблі та катери, які раніше патрулювали Чорне море.

Російська авіація залишається активною, на неї фактично перекладено достатньо велику частину функціоналу, в тому числі з корабельно-катерного складу. Літаки патрулюють і акваторію, і прибережну зону,

– пояснив він.

Зміни пов’язані із знищенням кількох російських кораблів поблизу Криму, що змусило окупантів залишити бази та зосередитися на збереженні залишків флоту.

На ранок 30 грудня ВМС зафіксували у Чорному морі лише один ворожий корабель-носій крилатих ракет "Калібр", однак без ракетного спорядження. В Азовському морі кораблі РФ наразі взагалі відсутні.