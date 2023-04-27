Табачник "не тоне": ексміністр освіти приєднався до "Єдиної Росії" і став радником гауляйтера

Дмитро Табачник – одіозний колишній міністр освіти часів – вирішив нагадати про себе й раптом "всплив" у компанії окупантів. Він приєднав до "Єдиної Росії".

Також одіозний Табачник вирішив долучитися до окупаційної "влади" на Запоріжжі. Варто зауважити, що зазвичай така кар'єра закінчується концертом у Кобзона. Можна й VIP-місце заробити.

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Деталі розповів Іван Федоров – мер Мелітополя.

В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області – поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник,

– наголосив Федоров.

Окрім того, мер Мелітополя наголосив, що Табачник балотується у депутати від путінської "Єдиної Росії".

Табачника підозрюють у державній зраді

Коли українські захисники та захисниці звільнять усі території, Табачник нарешті зможе постати перед судом. Йому ще восени 2022 року оголосили про підозру у державній зраді. Тоді повідомили, що колишній міністр допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Табачнику загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.