Розслідування про Вербицького: обов'язки заступника генпрокурора поклали на інших посадовців

Після розголосу щодо можливого незаконного збагачення заступником генерального прокурора обов'язки Дмитро Вербицького переклали на інших посадовців в Офісі генпрокурора. Це буде діяти до того часу, поки правоохоронці не з'ясують всі деталі справи.

Варто зазначити, що стосовно Вербицького Офіс генпрокурора вже розпочав службове розслідування. Однак від обійманої посади його не відсторони.

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Обов'язки Вербицького переклали на інших заступників

В Офісі генпрокурора повідомили, що наказом генерального прокурора "Про тимчасове покладення обов'язків заступника Генерального прокурора" від 21 червня 2024 року обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників.

Раніше Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що його заступник Дмитро Вербицький не може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків, поки триває службове розслідування щодо його можливого незаконного збагачення. Тобто звільнений з посади.

Посадовець пояснив, що Законом України "Про прокуратуру" не передбачено відсторонення прокурора на стадії слідства. Костін наголосив на важливості встановлення істини та прийняття справедливого і неупередженого рішення стосовно Дмитра Вербицького.

До цього журналісти "Схем" з'ясували, дівчина заступника генпрокурора володіє майном на десятки мільйонів гривень, зокрема віллою за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони. Автори матеріалу наголосили, що офіційний дохід дівчини не відповідає можливості придбати таке розкішне майно.